Auszubildende des Landratsamts stellen ihr soziales Engagement unter Beweis

„Tue Gutes und rede darüber“, unter diesem Motto zeigen über 80 Landkreis-Azubis (Foto: Landratsamt) ihr soziales und gesellschaftliches Engagement für die Aktion „Radio 7 Drachenkinder“. In diesem Jahr wurde das Sozialprojekt mit dem Ziel, Gemeinschaft zu schaffen und zusammen etwas Gutes zu tun, ins Leben gerufen. Innerhalb verschiedener Aktionsnachmittage erstellten die Azubis Produkte. Diese wurden anschließend an die 1700 Mitarbeitenden des Landkreises während der Personalversammlung verkauft. Die Besonderheit dabei war, dass der gesamte Erlös von 1500 Euro an die Aktion „Lieblingshits für die Radio 7 Drachenkinder“ gespendet wurde. Zur Krönung der Premiere des Sozialprojektes werden die Auszubildenden eine Sendestunde des Radiosenders Radio 7 am 26. Dezember von 14 bis 15 Uhr mitgestalten. Nicht nur Liederwünsche, sondern auch Sprechbeiträge werden ausgestrahlt.