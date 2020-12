Auszubildende basteln Kommunikationstafel für Lebenshilfe Aalen

Um flexibel, bedarfs- und zukunftsorientiert zu sein, gibt es beim Wörter Unternehmen TE Connectivity eine Projektausbildung. Die Auszubildenden werden in gemischte Teams aufgeteilt und einem Projektpartner zugewiesen. In diesem Jahr fiel die Wahl unter anderem auf die Lebenshilfe Aalen, die sich eine Kommunikationstafel zur unterstützten Kommunikation gewünscht hatte. Sie soll Menschen mit Beeinträchtigungen das Leben erleichtern.

Nach erstem Kontakt im September 2020 erstellten die sechs Auszubildenden einen Entwurf sowie ein Modell mit einer Kostenplanung. Nach Freigabe wurde die Idee innerhalb von zehn Wochen in die Tat umgesetzt und die Tafel jetzt an den Bereich Tagesstruktur der Lebenshilfe Aalen übergeben. Entstanden ist ein einzigartiges Kommunikationsboard – der „TE Connector“. Er ist in der Lage, 18 Gefühle und Aktionen durch eine Bildbeleuchtung und Tonausgabe auszudrücken.