Auszeichnung für die Leistung: B-Junioren des TSB Ravensburg starten in der Württembergliga

Nachdem die aktiven Handballer ihren Auftakt im Jahr 2022 schon absolviert haben, legen am kommenden Wochenende auch die Jugendteams wieder los. Zu Hause spielen dabei die B- und C-Junioren sowie die C-Juniorinnen des TSB Ravensburg, die in dieser Saison auf der Verbandsebene gestartet sind. Einmal gibt es in der Ravensburger Kuppelnauhalle sogar ein Spiel aus der höchsten Liga Württembergs zu sehen.

In diesem Jahr beginnen die B-Junioren nämlich in der Württembergliga. „Es ist eine große Auszeichnung für die bisher gezeigte Leistung“, heißt es in der Mitteilung des TSB. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf die Partien: Der erste Gegner am Samstag um 14 Uhr ist die TG Geislingen. Die Begegnung findet in der Ravensburger Kuppelnauhalle statt, dabei gilt für Zuschauer die FFP2-Maskenpflicht sowie die 2G-plus-Regel. Neben den Spielen gegen Geislingen trifft der TSB in der Württembergliga zudem noch auf die JSG Neckar-Kocher und die HSG Rottweil.

Ein verschworener Haufen

Diese Spiele haben sich die männlichen B-Junioren der Oberschwaben mit starken Auftritten in der Verbandsklasse verdient. Gegen alle Teams hielt sich der TSB schadlos. Und das, obwohl es unter anderem gegen die B2 des Bundesligisten Balingen-Weilstetten und den Nachwuchs des siebenmaligen österreichischen Meisters HC Hard ging. Hier zeigte sich die große Eingespieltheit der Mannschaft, die laut der TSB-Mitteilung „schon seit circa acht Jahren zusammen auf der Platte sind“. In dieser Zeit habe sich ein verschworener Haufen gebildet, der nicht nur in der Halle füreinander da sei. Sechs Siege in sechs Spielen zeigen außerdem, dass das Team über ein hohes Niveau verfügt. Die letzten beiden Partien wurden wegen der Corona-Lage am Ende des vergangenen Jahres nicht mehr ausgetragen, sodass der Sieg in der Verbandsklasse schon vorzeitig feststand.

Vor den B-Junioren spielen am Samstag aber zuerst einmal die C-Juniorinnen des TSB. Auch sie wurden in der Verbandsklasse eingeteilt und rechtfertigten dies mit der erfolgreichen Qualifikation in der Verbandsliga. „In einer starken Staffel mit der Bundesliga-Nachwuchsmannschaft von Göppingen, dem österreichischen Staatsligisten Dornbirn und den starken Ulmern waren die Spitzenplätze nicht erreichbar“, so der TSB. „Aber mit teilweise durchaus achtbaren Ergebnissen gelang der vierte Tabellenplatz.“ In der Kuppelnauhalle begegnen die Ravensburgerinnen zum Auftakt in die Verbandsliga dem SV Kornwestheim – Beginn am Samstag ist um 12 Uhr. Die beiden weiteren Kontrahenten des TSB sind der TV Spaichingen und die Stuttgarter Kickers.

C-Junioren spielen fortan in der Landesliga

Die männlichen C-Junioren des TSB waren der Konkurrenz in der Verbandsklasse dagegen unterlegen. In sechs Spielen gab es nur einen Sieg: Damit belegte Ravensburg den letzten Platz und muss nun in der Landesliga antreten. Am Samstag um 16 Uhr steht der erste Spieltag an: Der TSB-Nachwuchs trifft in der Kuppelnauhalle auf die HSG Albstadt. Komplettiert wird die erste Staffel der Landesliga vom HV Rot-Weiß Laupheim.