Auszeichnung für 55 Jahre Engagement

Seit der Gründung des Männerchors im Jahr 1966 bis zu seiner Verabschiedung in diesem Jahr hat Rudolf Ehrhart das Amt des Notenwarts im Gesangverein Liederkranz Reinstetten ausgeführt.

„In diesen 55 Jahren hat er seine Arbeit immer gewissenhaft und zuverlässig erledigt. Chorleiter Franz Härter und jeder Sänger im Verein konnte sich drauf verlassen, dass Rudolf Ehrhart die passenden Noten in richtiger Reihenfolge und Stimmlage zusammengestellt, verteilt und wieder einsammelt, egal ob für Chorprobem, Konzerte oder weltliche oder kirchliche Feiern“, teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit. In einer kleinen Feierstunde im Gasthaus Hecht überreichte der Vicepräsident des Oberschwäbischen Chorverbandes Erwin Gering dem scheidenden Sänger und Notenwart die Goldene Ehrennadel des Schwäbischen Chorverbandes samt Ehrenurkunde.

„Rudof Ehrhart war ein Vorbild an Zuverlassigkeit, auch hat er am längsten dem Gesang die Treue gehalten, war er doch schon vor seinem Antritt in Reinstetten zehn Jahre lang Sänger im Gesangverein Liederkranz Ochsenhausen“, erinnertde Erwin Gering.

Bei dieser Gelegenheit wurden auch drei weitere Männer für 55 Jahre Sängertreue mit einer Urkunde geehrt: Hugor Ehrhart, Walter Heckenberger und Josef Laubheimer senior, die ihre aktive Mitgliedschaft beendet haben. Zum Schluss bedankte sich Rudorf Ehrhart bei Vicepräsident Erwin Gering, Chorleiter Franz Härter und Vorstand Siegfried Wespel und bei seinen Sangesbrüdern mit jeweils einem Glas Honig vom Imkerbetrieb seinens Enkels David Schad.