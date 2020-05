Ausweichmanöver verhindert Schlimmeres

sz) - Auf der Landstraße zwischen Pfullendorf und Aach-Linz ist am Montagabend ein schnell fahrendes Motorrad mit einem entgegenkommenden Klein-Laster zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, kam der Motorradfahrer schwer verletzt ins Krankenhaus.

Gegen 18.30 Uhr fuhr der 28-Jährige mit seiner Kawasaki auf der Landstraße in Richtung Aach-Linz. Auf Höhe des Betonwerks geriet er mit hoher Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer eines entgegenkommenden Fiat-Kleinlasters wich geistesgegenwärtig weit nach rechts aus und konnte so einen Frontalzusammenstoß verhindern. Trotzdem streifte der Biker noch den Außenspiegel des Pritschenwagens, kam ins Schlingern und stürzte. Wie die Polizei weiter berichtet, rutschte das Motorrad zirka 150 Meter weiter, bis es endlich zum Stillstand kam.

Bei dem Unfall verletzte sich der 28-Jährige schwer. Nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst wurde er im Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Am Motorrad entstand Totalschaden. Den Schaden an dem Pritschenwagen, dessen Fahrer unverletzt blieb, schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro. Zur Unterstützung war die Feuerwehr Pfullendorf mit drei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften am Unfallort. Das Motorrad wurde von einem Abschleppdienst geborgen.