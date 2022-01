Auswärtssieg für die ECDC Memmingen Indians

Mit einem 6:4-Erfolg ist Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen vom Auswärtsspiel in Höchstadt zurückgekommen. Nach verschlafenem Start drehen die Indians eine sehr umkämpfte Partie und holen sich am Ende den Sieg. Matchwinner mit drei Treffern war Petr Pohl.

Nach 20 Minuten lag Memmingen allerdings mit 0:2 in Rückstand, worüber sich Coach Sergej Waßmiller ganz und gar nicht zufrieden zeigte. In den zweiten 20 Minuten zeigten die Indians ein gänzlich anderes Gesicht. Sergei Topol verkürzte nach rund einer Minute bereits per Nachschuss, ehe Petr Pohl in der 23. Minute den Ausgleich folgen ließ. Und die Indians machten weiter Druck aufs Höchstädter Tor. Erneut war es Pohl, der sein Team erstmals in Führung brachte.Leon Abstreiter erhöhte sogar auf 4:2, dann kam Höchstadt aber kurz vor der Pausensirene wieder heran.

Joey Vollmer hält Sieg fest

Im Schlussdrittel schaffte der Höchstadter EC sogar den Ausgleich, ehe Memmingen durch Tore von Maxim Kryvorutsky und Petr Pohl wieder davonzog. Goalie Joey Vollmer hielt den ECDC-Sieg danach fest, Memmingen festigte Tabellenrang drei in der Oberliga.