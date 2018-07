Australiens Stürmer Kewell zuversichtlich

Sydney (dpa) - Australiens angeschlagener Stürmerstar Harry Kewell (31) ist zuversichtlich, bis zum WM-Auftakt gegen Deutschland in drei Wochen völlig fit zu sein.

„Ich hatte ein kleines Problem, das ist gelöst, und alles geht gut voran“, sagte er vor dem Abflug des Nationalteams nach Südafrika in einem Radiointerview. „Ich werde nicht auflaufen und mich selbst und das ganze Team gefährden. Sie brauchen mich in bester Verfassung, und ich glaube, das schaffe ich.“

Der Torjäger des türkischen Clubs Galatasaray hatte sich vor kurzem an der Leiste verletzt. Die Verletzung zwang ihn Anfang der Woche beim letzten Testspiel auf heimischem Boden gegen Neuseeland zur Pause. Ob er beim nächsten Testspiel am 1. Juni gegen Dänemark in Johannesburg aufläuft, ist noch fraglich.