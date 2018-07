Australiens Nationalteam in Südafrika eingetroffen

Johannesburg (dpa) - Die australische Nationalmannschaft ist als erstes WM-Team in Südafrika eingetroffen. Zweieinhalb Wochen vor ihrem Auftaktspiel gegen Deutschland landeten die Männer aus „Down Under“ in Johannesburg - als erstes von 32 Teilnehmer-Ländern.

Dort bestreiten die 28 mitgereisten „Socceroos“ noch zwei Testspiele gegen Dänemark (1. Juni) und die USA (5. Juni). Bis zum 1. Juni muss Trainer Pim Verbeek seinen Kader auf 23 Akteure reduzieren.

Ernst wird es dann am 13. Juni, wenn Australien in Durban auf Deutschland trifft. Sechs Tage später heißt der Gegner in Rustenburg Ghana, ehe es für die Australier am 23. Juni in Nelspruit gegen Serbien geht.