Australien mit Kampfansage an DFB-Elf

Johannesburg (dpa) - Mit viel Zuversicht und einer Kampfansage an den Auftaktgegner Deutschland hat Australien seine WM-Mission in Südafrika gestartet.

„Das wichtigste für uns ist, unser erstes Spiel zu gewinnen“, sagte Trainer Pim Verbeek nach der Ankunft am Flughafen von Johannesburg. 28 Spieler waren mit an Bord, als die australische Fußball-Nationalmannschaft als erster WM-Teilnehmer in Südafrika eintraf.

Zum ersten Training konnte Verbeek auch seine beiden zuletzt angeschlagenen Führungsspieler Harry Kewell (Galatasaray Istanbul) und Mark Schwarzer vom Europa-League-Finalisten FC Fulham begrüßen. Linksaußen Kewell hatte zuvor über Leistenbeschwerden geklagt, Torhüter Schwarzer an einer Daumenverletzung laboriert.

Verbeek bleiben im WM-Quartier in Muldersdrift nur noch wenige Trainingstage übrig, ehe er am 1. Juni fünf Akteure streichen und seinen endgültigen 23-Mann-Kader benennen muss. Danach wollen sich die „Socceroos“ in Testspielen gegen die beiden WM-Teilnehmer Dänemark (1. Juni) und USA (5. Juni) den Feinschliff für die Partie am 13. Juni gegen die DFB-Elf holen.

„Wir werden ein fantastisches Turnier absolvieren. Wir werden Australien stolz machen“, kündigte Verbeek in der Zeitung „The Daily Telegraph“ an. In der deutschen Vorrundengruppe spielen neben Australien auch Serbien und Ghana.

Der frühen Anreise konnte Verbeek nur Positives abgewinnen. Seine Spieler hätten so genügend Vorbereitungszeit und könnten sich an die Bedingungen vor Ort gewöhnen, sagte der 54-Jährige, den es nach der WM nach Marokko zieht.