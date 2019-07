Australien – ein Paradies für Wassersportler

Die Wurmlingerin Michelle Fallert ist derzeit für längere Zeit in Australien und berichtet regelmäßig, wie es ihr dort ergeht. Momentan geht sie auf das Grace Lutheran College in Rothwell. Heute erzählt sie von den Möglichkeiten des Wassersports an Australiens Küsten.

Australien ist bekannt als das Paradies für Wasserratten. Es ist wirklich unglaublich, wie viele Möglichkeiten man in „Down Under“ hat, Wassersport zu betreiben. An der Ostküste gibt es die Sunshine Coast und im Norden die bekanntere Gold Coast im südlicheren Teil. Fährt man hier entlang der Küste, dann findet man alle paar Kilometer wunderschöne Strände, an denen tolle Wellen zum Surfen heranrollen.

Es gibt viele Surfschulen, die einem geduldig die Sportart beibringen – bis zum ersten Erfolg. Außerdem kann man auch an vielen Stränden gut Kitesurfen. Auch hier gibt es einige Shops und Schulen, bei denen man die Sportart erlernen oder Material ausleihen kann. Viele Australier haben einen Jetski, mit dem sie das Wasser unsicher machen oder einen Kajak, mit dem man die Ruhe auf dem Meer genießen kann.

Angeln ist ebenfalls beliebt. Außerdem kann man an windstillen Tagen Stand Up Paddeln gehen, dass den kompletten Körper beansprucht. Einige betreiben auch Speerfischen, was auch eine sehr interessante Sportart ist. Man geht mit einem Speer und Schnorchel-Ausrüstung ins Wasser und kann sich sein Abendessen selbst fangen. Nicht an jedem Strand kann man ins ins Wasser gehen, da es überall Gefahren gibt, auf die aber mit Schildern hingewiesen wird. Es kann Strömungen geben oder Haie. Beachtet man aber die Anweisungen, dann ist man sicher und die Wahrscheinlichkeit gering, dass etwas passieren kann.