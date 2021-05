Ausstellungs-Leihgeber stattet Hohenkarpfen einen Besuch ab

HAUSEN OB VERENA – Die Kunststiftung Hohenkarpfen bereitet sich auf die Saison vor. Bereits seit einigen Wochen hängen im Museum auf dem Zeugenberg die Bilder des Malers Hermann Stenner (1891 – 1914). Pandemiebedingt konnte die Werkschau bislang nicht turnusmäßig öffnen; jetzt aber geht man davon aus, dass es bald losgeht – ein genaues Datum steht allerdings noch nicht fest. An Pfingsten besuchte der Leihgeber der Stenner-Bilder „seine“ Ausstellung: Der Bielefelder Sammler und Jurist Professor Hermann-Josef Bunte mit seiner Frau Renate und seiner Tochter Eva, hauptberuflich Orchestergeschäftsführerin der Staatsoper Stuttgart, ließen sich von Kurator Mark Hesslinger durch die Ausstellung führen. Das Foto zeigt sie mit dem frühen Stenner-Bild „Bäume mit zwei Figuren am See“, das 1911 am bayerischen Ammersee entstanden ist. Hermann Stenner hat nur fünf Jahre lang als Künstler gewirkt, ehe er im Dezember 1914 des Ersten Weltkriegs an der Ostfront fiel. In diesen wenigen Jahren galt er als eines der größten Talente der deutschen Malerei ihrer Zeit. Die demnächst beginnende Saison auf dem Hohenkarpfen soll bis 12. September zu sehen sei. Im Anschluss daran widmet die Kunststiftung dem Maler Walter Eberhard Loch (1885 – 1979), der 40 Jahre lang in Neufrach bei Salem lebte, eine Ausstellung. (leu)

Foto: pm