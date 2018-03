Ausstellung zur Bronner Mühle schließt nächstes Wochenende

Die Ausstellung „Die Bronner Mühle – ihre Geschichte und ihr tragisches Ende“ im Museum Oberes Donautal in Fridingen hat am kommenden Sonntag zum letzten Mal geöffnet. Mehr als 1000 Besucher haben sich die Ausstellung bisher angesehen Am 17. Oktober 1960 zerstörte ein Erdrutsch die mehr als 200 Jahre alte Mühle. Bei dem Unglück verloren drei der Bewohner ihr Leben. Die Ausstellung verdeutlicht nicht nur mit Fotos, Karten und Gemälden die Geschichte der Mühle. Sie kann auch noch mit Originalgegenständen, die nach dem Unglück aus den Trümmern geborgen werden konnten, anschaulich und berührend das Leben in der Mühle verdeutlichen, heißt es in der Pressemitteilung. Am Freitag, 23. Februar, wird Ausstellungskurator Wolfgang Wirth letztmals einen Vortrag zur Geschichte der Mühle und zum Unglück, sowie eine anschließende Führung durch die Ausstellung anbieten. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. (pm) Foto: Museum Oberes Donautal