Ausstellung zu Gedenkstätten

Auch Spaichinger Schüler haben sich an einem großen gemeinsamen Ausstellungs-Projekt der Gedenkstätten des Konzentrationslagers Natzweiler und seiner Außenlager beteiligt. Nun kommen Schautafeln der Ausstellung, die in Straßburg Ende vergangenen Jahres eröffnet worden waren, als Abzüge im Rahmen einer Wanderausstellung nach Spaichingen. Vom 4. bis 15. Juni sind die Fotos und damit die Auseinandersetzung von Jugendlichen mit der Erinnerung an die Konzentrationslager in der Hauptstelle der Spaichinger Kreissparkasse zu sehen. Es ist die erste Station dieser Tafeln jenseits des Rheins, anschließend geht sie nach Mannheim-Sandhofen. Auf Spaichinger Seite hatten sich eine Klasse der Realschule und eine Schülerin des Gymnasiums beteiligt. Eröffnet wird die Ausstellung am Montag, 4. Juni, um 18 Uhr durch die Vorsitzende des Vereins Initiative KZ-Gedenken in Spaichingen, Dr. Ingrid Dapp, Schüler stellen ihre Arbeiten vor und es gibt eine kleine Performance. Das Foto zeigt Ingrid und Dr. Albrecht Dapp (von links) mit Anja König, Koordinatorin des Verbunds der Gedenkstätten im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler. (abra) Foto: Dapp