Am Sonntag, 15. Mai, eröffnet die Galerie Werner Wohlhüter in Thalheim die Ausstellung mit Arbeiten von Gudrun Krüger „Im Dialog mit Künstler:innen ihrer Zeit“. Dr. Marc Gundel, Leiter der Städtischen Museen Heilbronn, erläutert um 11.30 Uhr und 13.00 Uhr exemplarische Werke der Tübingerin Gudrun Krüger und Künstler:innen ihrer Zeit. Die Künstlerin ist am 25. Mai 2004 gestorben und wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Gundel schreibt in einer Mitteilung: „Gudrun Krüger hat sich als eine der wenigen Bildhauerinnen ihrer Generation in dieser Männerdomäne behauptet und eine unverwechselbare Formensprache entwickelt.“

Öffnungszeiten der Galerie: Freitag 13 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr, Sonntag 11 bis 16 Uhr und nach Vereinbarung. Telefon: 07575 / 13 70.