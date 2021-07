Ausstellung „jugend creativ“ wandert ins Kreisimpfzentrum

Friedrichshafen (sz) - „Bau dir deine Welt“: Unter diesem Motto steht die 51. Ausgabe des Malwettbewerbs „jugend creativ“ der Volksbanken Raiffeisenbanken, wie diese mitteilen. Der Jugendwettbewerb widmet sich jährlich aktuellen gesellschaftlichen Themen.

16 Schulen mit 86 Klassen aus dem Geschäftsgebiet der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang haben sich im Homeschooling für eine Teilnahme entschieden. 1466 Kinder und Jugendliche reichten dazu ihre Malbeiträge ein. Eine Jury wählte anschließend 51 Preisträgerbilder aus.

Nach der Ausstellung der Preisträgerbilder im Schlosspark in Tettnang am 2. Juli 2021 wandert die Ausstellung nun ins Kreisimpfzentrum in der Messe Friedrichshafen. „Wir freuen uns über die Kooperation mit dem Landratsamt Bodenseekreis und der Messe Friedrichshafen zur Umsetzung einer Ausstellung im Kreisimpfzentrum“, so Vorstandsvorsitzender der Volksbank Jürgen Strohmaier, „die Ausstellung „jugend creativ“ sorgt dort für Abwechslung und einen bunten Akzent“. Alle Personen, die sich im Kreisimpfzentrum in der Messe Friedrichshafen impfen lassen, können die Ausstellung noch bis Ende August anschauen.