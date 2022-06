Ausstellung in der Rathausgalerie mit Fotografien von Nino Strauch

sz) - Nach einer längeren Corona-Pause öffnet die Rathausgalerie in Balingen wieder ihre Pforten und zeigt in einer neuen Ausstellung vom 22. Juni bis 24. September Fotografien von Nino Strauch. Der Fotokünstler zeigt darin Höhepunkte seiner Reisen mit der Kamera, die ihn mehrmals nach Asien, nach Tokio und nach Fuerteventura führten. Die öffentliche Vernissage findet am Mittwoch, 22. Juni um 19.30 Uhr statt, dabei wird der Künstler anwesend sein und die Kuratorin Heidrun Bucher-Schlichtenberger in sein Werk einführen. Die Ausstellung ist bei freiem Eintritt zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu besichtigen: Montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 13 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr.