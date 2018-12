Die aktuelle Ausstellung „Identity – Kunst sucht Heimat“ des Kunstvereins im Schloss Untergröningen (Kiss) öffnet am dritten Adventswochenende wieder ihre Pforten für das Publikum. Die Ausstellung im Schloss kann am Samstag, 15. Dezember von 19 bis 21 Uhr besucht werden und am Sonntag, 16. Dezember, von 11 bis 17 Uhr. Die Exposition widmet sich dem Thema Flucht. Neben Arbeiten bekannter Künstlern wie Faisal Adil Fahar al Salih aus dem Irak oder Chidi Kwubiri aus Nigeria, der bereits das MISEREOR-Hungertuch gestaltet hat, werden auch Bilder des syrischen Cartoonist Hussam Sarah gezeigt, der für seine politischen Karikaturen in seiner Heimat und in den Nachbarländern verfolgt wurde. Der Eintritt kostet drei Euro. Anmeldung für Gruppen, Schulklassen und zu Führungen unter E-Mail: info@kiss-untergroeningen.de oder Telefon 07366 / 8218.