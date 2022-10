Ausstellung der Künstlerin Annette Stacheder im Neuen Ravensburger Kunstverein

Ravensburg (sz) - In der Ausstellung „Work Show 22“ zeigt die Weingartener Künstlerin Annette Stacheder von Donnerstag, 3. November, bis 18. Dezember ihre neuen Werke im Neuen Ravensburger Kunstverein. Sie ist jeden Sonntag von 15 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei, heißt es in der Ankündigung des Vereins. Annette Stacheders Kunst sei abstrakt. In technisch versiert ausgeführten Installationen und Malereien zeige sie die ganze Bandbreite ihrer Farb- und Formensprache. Gezeigt wird Malerei, Kleinplastik, Skulptur und Fotografie – ein Querschnitt durch alle Schaffensformen der Künstlerin. Eine Grundidee wird in unterschiedliche Medien transformiert, die sie technisch beherrscht – Farben, Gipsguss und Metalltechniken gehören zum fachlichen Repertoire der Künstlerin. Zum Ausdruck bringt sie Kraftvolles, Zerbrechliches, Amorphes. Zum Thema Transformation gehört auch die Mehrdeutigkeit, die sich aus dem Zusammenspiel der einzelnen Werke ergibt, sowie daraus, dass einzelne Installationen, wie die „Mushrooms“, optisch mit dem Hintergrund verschmelzen und dabei geradezu die Form verlieren. Das Licht, das die Werke beleuchtet, lässt die selbst gemischten Pigmente, die Reliefs, Metalle und Mineralien je nach Winkel anders erscheinen. Diese Wirkungen haben zum Ziel, die Kunst lebendiger als am Bildschirm erscheinen zu lassen. Annette Stacheder lebt und arbeitet als Restauratorin und Künstlerin in Weingarten. Foto: Annette Stacheder