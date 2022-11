Außergewöhnliche Klänge in Steinhausen

Zu Ehren des heiligen St. Hubertus wird am Sonntag, 6. November, um 10.15 in der Wallfahrtskirche St. Peter und Paul in Steinhausen die St.-Hubertusmesse aufgeführt. Das Hornensemble Cornissimo aus Bad Saulgau wird diese traditionelle Messe musikalisch begleiten. Man darf gespannt sein, mit welcher außergewöhnlichen Klangvielfalt die vielen Musikerinnen und Musiker den Kirchenraum der „schönsten Dorfkirche der Welt“ füllen. Außerdem zeigt das Bad Saulgauer Hornensemble „Cornissimo“ im Anschluss an den Gottesdienst in einem kleinen Konzert die Vielfalt und die Schönheit des Klangs ihrer wunderbaren romantischen Instrumente auf. Die musikalische Gesamtleitung hat Daniel Ackermann. Foto: Cornissimo