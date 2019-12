Bereits in der Nacht zum Freitag waren erste Auswirkungen der einsetzenden Kälte in Ulm und Umgebung spürbar: Etliche Straßen sowie Rad- und Gehwege waren rutschig. Vorsichtig war geboten, besonders auf Brücken wie beispielsweise der Gänstorbrücke zwischen Ulm und Neu-Ulm.

Das Polizeipräsidium Ulm zog am Freitagmorgen jedoch bis auf die zahlreichen Einsätze im Bereich Heidenheim, vor allem auf der A7, eine eher glimpfliche Bilanz der Nacht: „Es war nicht so wild wie vermutet“, so ein Sprecher der Ulmer Polizei auf Nachfrage gegen 9.