Ausschreitungen bei Demos gegen Corona-Maßnahmen im Südwesten

Tausende Menschen haben in Reutlingen, Stuttgart und Freiburg gegen Corona-Maßnahmen demonstriert und sich dabei oftmals nicht an die geltenden Auflagen gehalten. In Reutlingen kam es zu Ausschreitungen von Teilnehmern gegen die Polizei.

An der Kundgebung in Reutlingen am Samstag unter dem Motto „Für Freiheit, Wahrheit und Selbstbestimmung“ nahmen nach Angaben der Polizei rund 1500 Menschen teil. Aufforderungen zum Tragen einer Maske seien ignoriert worden, hieß es. Infolgedessen wurde die Versammlung aufgelöst.

Eine Gruppe zog laut Polizei dennoch weiter in Richtung des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB). Dabei zündeten Teilnehmer des Aufzugs vereinzelt Pyrotechnik und Fackeln. Beim Versuch der Polizei, die Versammlung am ZOB zu stoppen, durchbrachen Teilnehmer nach Polizeiangaben mit Gewalt die Kette der Einsatzkräfte, sodass diese von Pfefferspray und Schlagstöcken Gebrauch machten.

Im Laufe des Abends wurden mehrere Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Beamte, Beleidigung und versuchter Körperverletzung eingeleitet. Zudem wurden rund 100 Platzverweise erteilt.

Auch in Stuttgart verstießen zahlreiche Menschen am Samstag bei vier Protesten gegen die Corona-Maßnahmen gegen die Maskenpflicht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, gab es insbesondere bei einer Versammlung am Schillerplatz Probleme bei der Einhaltung der Maßnahmen. Dort trugen Protestierende entweder keine Maske oder diese nicht korrekt. Am Rande der Demo kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Teilnehmern des Protests und Gegendemonstranten. Gegendemonstranten versuchten demnach, den Teilnehmern den Zugang zu der Kundgebung zu versperren.

Am Marienplatz kamen den Angaben zufolge mehrere Hundert Menschen zusammen, um eine Menschenkette zu formen. Einzelne Teilnehmer hielten sich nicht an die verordnete Pflicht zum Tragen einer Maske, sodass Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wurden. Die Polizei ermittelt nun gegen zwölf Personen, unter anderem weil sie sich nicht an die Versammlungsauflagen, vornehmlich die Maskenpflicht, hielten. Einzelne Demonstranten wurden laut Polizei von der Versammlung ausgeschlossen.

In der Innenstadt von Freiburg haben am Samstag laut Polizei rund 2500 Gegner der Corona-Maßnahmen protestiert. Den Angaben nach kam es nur zu wenigen Verstößen gegen das Versammlungsrecht sowie Problemen bei der Umsetzung der Maskenpflicht. Zwei Teilnehmer verwiesen etwa darauf, dass sie ein Attest hätten und keine Maske tragen müssten, verweigerten aber das Vorzeigen des Attests. Bei einer Gegendemonstration waren demnach rund 50 Teilnehmer.

Auch Rest der Republik betroffen

Auch an anderen Orten in Deutschland gab es am Wochenende Zusammenstöße zwischen Polizei, Demonstranten und Gegendemonstranten. In Greiz in Thüringen kam es bei einem Aufzug mit bis zu 1000 Teilnehmern nach Angaben der Polizei am Samstag zu tätlichen Angriffen auf Einsatzkräfte, bei denen 14 Beamte verletzt wurden. Die neue Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) rief Demonstranten zur Abgrenzung von Rechtsextremisten auf.

Am Sonntag berichtete die Polizei aus dem sächsischen Bennewitz ebenfalls von Verletzten nach Auseinandersetzungen. Laut ersten Angaben der Einsatzkräfte handelte es sich dabei um zwei leicht verletzte Beamte und zwei Teilnehmer der dortigen Versammlung, die nicht angemeldet und laut Coronauflagen auch unzulässig war.

Meist hatten die Kundgebungen eine überschaubare Größenordnung, oftmals kamen lediglich einige Dutzend Teilnehmer zusammen. Es gab aber auch einzelne größere Proteste, so etwa in Hamburg. Dort kamen einige tausend Menschen zusammen. Oft wurden die Kundgebungen dabei auch von Gegendemonstrationen begleitet.