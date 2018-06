Ausschreitungen bei Aktionen von Salafisten und Islam-Gegnern

Bonn (dpa) - Nach erneuten heftigen Auseinandersetzungen zwischen Rechtsextremisten der Splitterpartei Pro NRW und radikalen Salafisten in Bonn will die Polizei heute weitere Einzelheiten bekanntgeben. Bei den gewalttätigen Ausschreitungen waren am Samstag 29 Polizisten verletzt worden. Insgesamt gab es bis zum späten Abend mehr als 100 Festnahmen. Zwei Polizeibeamte erlitten durch Messerstiche schwere Verletzungen und mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die mutmaßlichen Täter seien noch vor Ort festgenommen worden, hieß es. Nun ermittelt eine Mordkommission.