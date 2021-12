1995 war es ein „Schnuppern“, das Maria Breitfeld ins Büro der damaligen Jugendmusikschule im Gebäude des Hospitals zum Heiligen Geist führte. Zum 1. Januar 1996 trat sie die Teilzeitstelle offiziell an und übernahm die Buchhaltung des Vereins. „Ein Telefon, eine Schreib- und eine Rechenmaschine“, das war das Equipment, das ihr zur Verfügung stand, erinnert sie sich beim Abschied in den Ruhestand. Die Arbeit wurde immer vielfältiger, zumal es immer mehr Besonderheiten zu beachten gab. Zuletzt war noch die Übernahme der gesamten Finanzverwaltung zu bewältigen, die zuvor von der Stadt Riedlingen erledigt worden war. Lediglich die Löhne laufen noch über die Kommune. Doch sie hat sich den neuen Herausforderungen stets gestellt und auch ihre Nachfolgerin Julia Heil noch einarbeiten können. Sie übernimmt zusätzlich zu ihren bisherigen Aufgaben im Büro der heute nach dem Klavierbauer Conrad Graf benannten Musikschule ihre Aufgaben und unterstützt damit weiter Gabriele Ott, ebenfalls schon langjährige Mitarbeiterin.

Bereits bei ihrem Eintritt war Reinhold Gruber Schulleiter. Er bescheinigte Maria Breitfeld bei einer kleinen Feier ausgezeichnetes Fachwissen in der Buchhaltung und würdigte ihren Einsatz, gerade auch bei den Herausforderungen der letzten, auch von Corona bestimmten zwei Jahre. In seinen Dank bezog er ihren Ehemann Gerhard Breitfeld mit ein, der stets zupackte, wenn es zu helfen galt, wie bei den Umzügen. Als das Hospital saniert wurde, ging es in die Schulgasse 9, damals ebenfalls noch in renovierungsbedürftigen Zustand. Die Entscheidung, dieses Gebäude für die Musikschule umzubauen, führte für eine Übergangszeit in das inzwischen abgebrochene Manopp-Haus. Diesen Umzug hat das Ehepaar zusammen mit den Stadtarbeitern alleine bewältigt, eine abenteuerlich anmutende Geschichte. Umso glücklicher dann der Rückzug ins renovierte Gebäude mit optimalen Bedingungen.

Sie habe sehr gerne für die Musikschule gearbeitet, betont Maria Breitfeld, und ihre Kolleginnen wissen, dass sie bei Fragen jederzeit anrufen können. Jeder Betrieb könne sich glücklich schätzen, wenn er so langjährige Mitarbeiter habe und das Klima stimme, betonte Werner Blank wenige Stunden vor seinem Rückzug als Musikschul-Vorsitzender in seinen Dankesworten an Maria Breitfeld. Das sei ein sehr gutes Zeichen für die Musikschule. Für das Lehrerkollegium bedankte sich Christine Kohnen bei der Scheidenden, für ihre Kolleginnen Julia Heil, verbunden mit dem Wunsch auf gute Jahre im Rentnerdasein.