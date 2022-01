Ausgediente Christbäume: Wangens Bauhof springt für die Funkenzunft ein

Die Funkenzunft Wangen sieht auch dieses Jahr wegen der Pandemie keine Möglichkeit, einen Funken in gewohnter Weise abzubrennen. Deshalb hat der Vorstand nach Angaben der Stadt jetzt mit großem Bedauern beschlossen, auch keine Christbäume im Stadtgebiet zu sammeln. Die Stadt Wangen ermöglicht es dennoch auch 2022 wieder, dass die Bäume in der Kernstadt an den bekannten Plätzen abgelegt werden können.

Die Vorsitzende der Funkenzunft, Sabine Berte-Walser, und ihre Mitvorstände bedauern laut Mitteilung zutiefst, dass die alten Bräuche auch in diesem Jahr nicht stattfinden können. „Wir würden gerne einen Funken abbrennen, aber die geltenden Vorgaben machen es uns einfach unmöglich, einen Funken zu planen“, sagt sie. Schon das Einsammeln der Christbäume sei bei der aktuellen 2G+-Regelung nicht durchführbar.

Die Stadt Wangen hat dennoch die Christbaumsammelstellen wie in der Vergangenheit eingerichtet. So soll den Bürgerinnen und Bürgern die Abgabe der Bäume erleichtert werden. Und es soll vermieden werden, dass Bäume wild abgelagert werden. Der städtische Bauhof wird sie – je nach Wetterlage – ab Montag, 31. Januar, abtransportieren. Wer seinen Baum erst später abgeben möchte, kann ihn zum Entsorgungszentrum des Landkreises Ravensburg in Obermooweiler bringen.

Folgende Sammelstellen in der Kernstadt gibt es:

Sattel/Galgenbühl: Grüntenweg, gegenüber vom Schwarzwaldweg

Kriegerheim: Argonnenstraße, Wendeplatte am Weiher

Berger Höhe: Nieratzer Weg, Wendeplatte der Berger Höhe-Schule

Nieratzer Weg, Ecke Mörikeweg

Uhlandweg, neben Hof Netzer, gegenüber Nr. 11

Haid: Gustav-Freytag-Straße, Parkplatz an der Louise-Aston-Straße

Prato-Straße, Ecke Gordian-Scherrich-Straße

Wittwais: Siebenbürgenstraße, Ecke Oderstraße, Richtung Banatstraße

Waltersbühl: Am Waltersbühl, Ecke Pfannerstraße

Fr.-Jos.-Spiegler-Str., Ecke August-Braun-Straße

August-Braun-Straße, Ecke Christoph-Crimmer-Weg

August-Braun-Straße, vor Haus Nr. 27

Fr.-Jos.-Spiegler-Str., vor Haus Nr. 69 am Wald

Fr.-Jos.-Spiegler-Str., vor Haus Nr. 75 Ecke Waldweg

Karl-Saurmann-Straße, Wendeplatte am Spielplatz

Praßberg: Wermeisterweg, Ecke Joh.-Jung-Straße am Spielplatz

Andreas-Rauch-Straße, Ecke Praßbergstraße auf Spielplatz

Vorstadt: Leutkircher Straße, am Jugendhaus

Leutkircher Straße, Ecke Schäferhofweg

Schießstattweg, neben dem Spielplatz

Hinteres Ebnet: Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Ebnetstraße vor Haus Nr. 19

Epplings: Am Epplingser Bach vor der Bushaltestelle

Kohlplatz: Sigmannser Weg, Weg neben der Kanalbrücke

Atzenberg: Kopernikusweg, Spielplatz

Ecke Simoniusstraße/ Fraunhoferstraße

Gehrenberg: Am Gehrenberg, Ecke Südring

Auwiesen: Südring, Ecke Einfahrt z. Tiefgar. vor Haus Nr. 15

Vorderes Ebnet: Am Klösterle, Ecke Am Bleichehof

Stadtmitte: Aumühleweg neben der Einfahrt zur Argensporthalle