Ausgangssperre für Nicht-Immunisierte tritt am Freitagabend in Kraft

Am Freitag, 21. Januar, tritt im Kreis Sigmaringen um 21 Uhr eine Ausgangssperre für alle nicht gegen das Coronavirus immunisierten Personen in Kraft. Als nicht immunisiert gilt, wer nicht gegen Covid-19 geimpft oder genesen ist. Das teilt das Landratsamt mit.

Wer nicht immunisiert ist, muss künftig zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens zu Hause bleiben. Ausnahmen sind aus triftigen Gründen möglich. Beispiele sind: Besuche beim Arzt und sonstige Notfälle, Gassigehen mit dem Hund, Sport alleine, der Weg zu Ausbildung oder Arbeit oder auch der Besuch eines Lebenspartners. Zuletzt hatte es vom 24. November 2021 bis 15. Dezember 2021 eine solche Ausgangssperre im Landkreis Sigmaringen gegeben.

Als Begründung nennt die Kreisverwaltung das Überschreiten des Schwellenwerts von 500 bei der vom Landesgesundheitsamt gemeldeten Sieben-Tage-Inzidenz an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Diese hatte am Mittwoch bei 527 gelegen und stieg zum Donnerstag auf 568.

Das Gesundheitsamt des Landratsamts Sigmaringen hat am Donnerstagabend offiziell festgestellt und amtlich bekanntgemacht, dass die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis an zwei aufeinanderfolgenden Tagen den Schwellenwert von 500 Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100 000 Einwohner überschritten hat. Laut der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg müssen damit die verschärften Maßnahmen durch das Landratsamt in Kraft gesetzt werden.

Die Ausgangssperre tritt außer Kraft, sobald nach Feststellung des Gesundheitsamtes die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter dem Wert von 500 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner liegt.

Auch wenn die Inzidenz im Landkreis Sigmaringen aktuell unter dem Landesdurchschnitt liegt, verzeichnete das Gesundheitsamt in dieser Woche einen starken Anstieg der Fallzahlen. Im Fokus stehen insbesondere Schulen und Kitas. In den ersten drei Tagen dieser Woche wurden vier Kita-Gruppen und sechs Schulklassen aufgrund von Ausbruchsgeschehen in Quarantäne gesetzt. In den Pflegeheimen gibt es aktuell keine Häufungen.