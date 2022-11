Ausflug des Seemannschors Möhringen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Tuttlingen-Möhringen - Per ÖPNV machte sich der Seemannschor auf den Weg, um auf dem Schwäbischen Meer eine Schiffs- und Genussreise zu unternehmen. Es ging von Konstanz über Meersburg kreuz und quer über den Untersee mit seinen malerischen Anlegestellen wie Mainau oder Überlingen. Nach einer Schlachtplatte an Bord ließ der Chor zur Freude der Mitreisenden eine Reihe schmissiger Shantys an Deck erschallen. Der anschließende Landgang führte zum Suserbesen in der Konstanzer Spitalkellerei, wo der Chor zu zünftigem Vesper weitere Seemannslieder schmetterte. Neue Stimmen sind jederzeit willkommen. Info unter hermann-straub@gmx.de.