Ausflug der Prättigauer nach Sigmaringen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 15. Mai veranstaltete der Kur- und Verkehrsverein Seewis zusammen mit der evangelischen und der katholischen Kirchengemeinde Seewis einen Ausflug in die Heimatstadt des Fidelis von Sigmaringen. Fidelis war im Zusammenhang mit dem Prättigauer Aufstand gegen die Habsburger am 24. April 1622 bei Tumulten an der Seewiser Kirche erschlagen worden. In Sigmaringen nahm Pastoralreferent Hermann Brodmann die Gäste mit auf den „kleinen Fidelisrundgang“. Von der „Traube“, in dessen Vorgängerhaus Fidelis 1578 als Marcus Roy geboren wurde, führte der Rundgang in die Stadtpfarrkirche St. Johann und das Fidelishaus. Dort wird die Kanzel aufbewahrt, auf der Fidelis in der Kirche von Seewis seine letzte Predigt gehalten hat. Nachmittags war Gelegenheit zum Besuch der Fidelisausstellung im Staastsarchiv oder zu einer Stadtführung. Die Familien mit Kindern machten die interaktive Schnitzeljagd mit der Actionbound-App „Fidelio, der Kirchenfloh“. Im Gottesdienst in St. Johann stellte Pastoralreferent Lars Gschwend von Seewis fest, dass Fidelis sicher begeistert davon wäre, wie reformierte und katholische Christen heute gemeinsam unterwegs sind.