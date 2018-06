Ausflüge sind kein Qualitätskriterium für Pflegeeinrichtung

Dampferfahrten, Zoobesuche, Theateraufführungen - manche Pflegeheime bieten den Bewohnern viel Abwechslung. Dagegen ist nichts einzuwenden, erklärt Silvio Friedrich, Leiter des Bürgerstiftes am Heiligen See in Potsdam. Ein Zeichen für eine gute Einrichtung sei das nicht unbedingt.

„Pflegebedürftige Menschen brauchen vor allem einen strukturierten Alltag und eine vertraute Umgebung“, sagt Friedrich. Externe Angebote seien häufig vor allem den Angehörigen wichtig. „Man schließt automatisch von den eigenen Bedürfnissen auf die des Pflegebedürftigen.“