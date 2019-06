Ausflüge führen nach Rust, zur Area 47, zum Shoppen und zum Mini-Golf

Friedrichshafen (sz) - Das Jugendzentrum Molke bietet in den Pfingstferien, vom 12. bis 15. Juni vier Ausflüge für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12 bis 27 Jahren an. Mitfahren können alle Jugenldichen ab einem Alter von zwölf Jahren, für jeden Ausflug ist eine Anmeldung notwendig. Die Mädchen und Jungen werden bei den Ausflügen von pädagogischen Mitarbeitern der Molke begleitet, wie das Jugendzentrum mitteilt.

Am Mittwoch, 12. Juni, geht es in den Europa-Park Rust, einem Freizeitpark mit 120 Attraktionen. Treffpunkt ist um 7 Uhr an der Molke, Meistershofener Straße 11. Rückkehr ist gegen 22 Uhr. Die Teilnahme kostet 30 Euro inklusive Busfahrt.

Eine Shopping-Tour in München steht am Donnerstag, 13. Juni, auf dem Programm. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Molke, voraussichtlich endet der Ausflug gegen 20 Uhr. Die Kosten für den Ausflug belaufen sich auf fünf Euro inklusive der Fahrt nach München.

Ebenfalls mit im Programm ist ein Ausflug zur Area 47 (Water Area) in Tirol am Freitag, 14. Juni. Schwimmkenntnisse sind erforderlich. Treffpunkt ist um 7 Uhr direkt am Jugend- und Kulturzentrum Molke , der Ausflug endet voraussichtlich um 20.30 Uhr. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 17 Euro inklusive der Busfahrt nach Tirol.

Minigolfen mit 3D-Brille

Am Freitag, 15. Juni, geht es nach Stuttgart, zum Black Light Mini Golf und Laser Parcours: Wie das Jugendzentrum schreibt, handelt es sich hierbei um eine „abgefahrene 750 Quadratmeter große Minigolfanlage mit Schwarzlicht und 3D-Effekten, die zum Teil erst durch die 3D-Brille sichtbar werden“. Das Minigolfspielen ist inklusive. Wer Lust auf Agentenfeeling hat, kann vor Ort für einen Aufpreis einen Laser Parcours à la „Mission Impossible“ bewältigen und mit etwas Geschick die Bestzeit schlagen. Los geht’s um 10 Uhr, die Rückkehr ist gegen 20 Uhr. Treffpunkt ist am Jugend- und Kulturzentrum Molke. Der Ausflug kostet zehn Euro inklusive Busfahrt nach Stuttgart.

Für Getränke und sonstige Verpflegung muss während der Ausflüge selbst gesorgt werden, teilt die Molke mit.

Die Anmeldung zu den Ausflügen ist ab sofort möglich, Anmeldeformulare und Einverständniserklärungen für Jugendliche unter 18 Jahren gibt es direkt im Jugendzentrum Molke in der Meistershofener Straße 11 oder im Internet unter www.molke.friedrichshafen.de. Die verbindliche Anmeldung muss mit dem Kostenbeitrag in der Molke abgegeben werden.

Während der Pfingstferien haben das Jugendcafé und die Jugendinfo geschlossen. Wie gewohnt findet der Breakdance-Workshop und der Hip-Hop-Workshop statt.