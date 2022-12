Auseinandersetzung endet in der Zelle

Weingarten (sz) - Zwei Betrunkene haben am Samstag gegen 22 Uhr in der Weingartener Bleicherstraße für Ärger gesorgt. Laut Polizei haben die Männer zunächst lautstark gestritten und sich dann so stark geprügelt, dass zwei geparkte Autos beschädigt wurden.

Durch die Auseinandersetzung wurden mehrere Nachbarn auf die Situation aufmerksam und verständigten die Polizei. Einer der Kontrahenten wurde leicht verletzt und musste durch einen Rettungswagen vor Ort versorgt werden. Währenddessen wurde die Anwohnerschaft von dem anderen Beteiligten fortwährend beleidigt. Auf Grund seiner hohen Aggressivität wurde der 28-Jährige in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in der Zelle des Polizeireviers Weingarten.