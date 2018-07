Ausdauer: Ilg radelt bis zum Schwarzen Meer

(sj) - 1906 Kilometer in 15 Etappen haben Hofens Ortsvorsteher Patriz Ilg und Alois Wendel aus Dalkingen auf ihrer Radtour von Passau bis zum Donaudelta am Schwarzen Meer zurückgelegt. Dabei wollten die beiden nicht nur radeln, sondern auch Land und Leute kennenlernen. Die Strecke stand unter dem Motto „Freundschaften/Begegnungen“.

Der Hofener Ortsvorsteher und Lehrer in Westhausen Patriz Ilg (54) und der Postbeamte Alois Wendel (57) aus Dalkingen sind passionierte Radfahrer, gemeinsam waren sie mit dem Drahtesel schon zweimal in Rom. Für die Tour zum Schwarzen Meer hatten sie sich einen Zeitraum von etwa drei Wochen gesetzt.

Während der Fahrt, oft an der Donau entlang, standen Freundschaftsbesuche an, in Aalens ungarischer Partnerstadt Tatabánya (mit der Feier des Barbarafestes) und in der Gemeinde Gödre. Denn Patriz Ilg wollte ein Versprechen einlösen. Er hatte versprochen, zum ungarischen Nationalfeiertag am 20. August (König Stephan der Heilige) mit dem Fahrrad nach Gödre zu fahren, sollte Gábor Gelencsér, der Sohn des ehemaligen, gleichnamigen Gödreer Schulleiters, Bürgermeister in der ungarischen Gemeinde werden, was jetzt der Fall ist.

Gödre ist die Partnergemeinde von Hofen. „Wir wurden von der Gemeinde herzlich empfangen“, erzählt Patriz Ilg: „Am 20. August wurde auf dem Dorfplatz eine lebensgroße, aus Holz geschnitzte Stephan-Statue enthüllt.“ Bürgermeister Gábor Gelencsér zeigte seinen Gästen auch die letztjährige Kulturhauptstadt Europas, Pécs (Fünfkirchen), und Ungarns berühmtestes Weinbaugebiet Villány. Und in Gödre durfte natürlich auch ein Essen im Weinberg nicht fehlen, mit Gulasch, Paprika und Wein.

Mit der Radtour gestartet wurde am 14. August in Passau. Wendel auf seinem Trekkingrad und Ilg auf seinem Mountainbike fuhren bei großer Hitze mit Temperaturen von teilweise über 40 Grad durch Österreich, Ungarn, Kroatien (Nationalpark Kopacki Rit), Serbien (Nationalpark Fruska Gora und an der Donau entlang bis zum „Eisernen Tor“), Rumänien, Bulgarien und erneut durch Rumänien bis Constanza. „Dort hatten wir einen schweren Materialschaden, wir mussten ein Hinterrad kaufen, das dauerte sechs Stunden“, berichtet Ilg. Diese nicht eingeplante Zeit fehlte ihnen, und so fuhren sie die restlichen 60 Kilometer bis Tulcea mit dem Auto. Denn die Ehefrauen, Maria Wendel und Ursula Ilg, reisten mit einem Begleitfahrzeug mit. In Tulcea am Schwarzen Meer kamen die Ehepaare am 30. August an. Die Rückfahrt erfolgte mit dem Pkw, daheim waren sie wieder am 5. September.

Armut ist schockierend

„Sie war beeindruckend, aber oft sehr anstrengend“, fasst Alois Wendel die Radtour zusammen: „Aber es war manchmal fast schockierend, was man in Rumänien, hauptsächlich in der Walachei, an Armut gesehen hat. Man kann es sich kaum vorstellen, wie die Leute dort leben. Man sieht nur Pferde- und Eselfuhrwerke – und totale Armut.“ In Craiova besuchten die Ehepaare noch eine rumänische Familie, die geschäftlichen Kontakt hat zur Aalener Firma Mapal.