Ausbildung meets Club Kantine

Ravensburg (sz) - Noch immer sind rund 1000 Ausbildungsstellen im Landkreis Ravensburg unbesetzt. Am Dienstag, 20. September, wird deshalb ab 17 Uhr eine besondere Lehrstellenvermittlung angeboten. Unter dem Motto „Unsere Jugendlichen da abholen, wo sie sind“ verwandelt sich der Club Kantine, am alten Gaswerk in Ravensburg, zum Veranstaltungsort für die Last-Minute-Ausbildungsbörse. Die Jugendlichen können sich über die freien Lehrstellen informieren und direkt bei den anwesenden Firmenvertreten aus verschiedenen Branchenbereichen bewerben. Sie können sich zudem von den Ausbildungsberatern der Kammern, der Berufsberatung der Agentur für Arbeit und des Landkreises beraten lassen. „In fast allen Berufen ist der Einstieg auch jetzt noch möglich“, weiß Simon Weber, Teamleiter der Berufsberatung im Landkreis Ravensburg. Die Veranstaltung dauert bis 21 Uhr. Im zweiten Teil des Abends gibt’s dann wieder dass, was in der Kantine üblicherweise stattfindet: DJ Sounds & Live Act.