Die Ausbildung in der Corona-Pandemie soll belohnt werden. Betroffene Betriebe können Zuschüsse aus dem Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“ beantragen. Darauf weist die Handwerkskammer Konstanz hin.

Unterstützung erhalten Betriebe, die in erheblichem Umfang von der Corona-Krise betroffen waren, aber dennoch ihr Ausbildungsniveau aufrechterhalten oder gar erhöhen, heißt es in der Pressemitteilung der Handwerkskammer Konstanz. Die Antragstellung für die Ausbildungsprämie, die ein wesentliches Element des Bundesprogramms ist, erfolgt über die Arbeitsagentur. Die hierzu erforderlichen Bescheinigungen stellt die Handwerkskammer für ihre Mitgliedsbetriebe aus.

„Wir sind froh, dass die konkreten Förderrichtlinien nun da sind und Anträge gestellt werden können. Jetzt wissen die Betriebe, woran sie sind,“ sagt Werner Rottler, Präsident der Handwerkskammer Konstanz. Von der Ausbildungsprämie profitieren kleine und mittelständische Unternehmen, die durch die Corona-Krise deutliche Einbrüche zu verzeichnen oder Kurzarbeit angemeldet hatten. Aus Rottlers Sicht sei es nun wichtig, Betriebe und Ausbildungsinteressierte schnell zusammenzubringen, um gemeinsam in das neue Ausbildungsjahr zu starten. „Die Handwerkskammer hilft hier gerne weiter und bietet mit ihrer Online-Ausbildungsbörse auf der eigenen Website auch eine Plattform für beide Seiten“, so Rottler.

Der Kammerpräsident geht davon aus, dass nur wenige Betriebe in den Genuss der Ausbildungsprämie kommen werden, da die Hürden hoch seien. „Jeder Betrieb muss genau prüfen, ob der Grad der Betroffenheit ausreicht, um überhaupt antragsberechtig zu sein“, so Rottler. Zudem müssten die Betriebe mindestens so viele Ausbildungsplätze anbieten wie in den Vorjahren. Rottler ist der Meinung, „dass man Ausbildungsbetriebe nicht nur in der Not unterstützen sollte. Ein genereller Zuschuss wäre ein Zeichen der Wertschätzung.“