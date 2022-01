Ausbau der Bleichestraße bringt Verkehrsumleitungen mit sich

In der Gemeinderatssitzung am Montag, 17. Januar, ab 18.15 Uhr im Haus am Stadtsee geht es außerdem um eine Erklärung zum Waldseer Krankenhaus, die Haushaltseinbringung, den Finanzbericht 2021, einen Kredit für die Stadtwerke und ein Kunstwerk „EU-Brückenstein“ auf dem Grabenmühleplatz.