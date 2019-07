Das seltene Ehejubiläum der eisernen Hochzeit hat das Ehepaar Igel aus Ailingen-Berg gefeiert. Am 17. Juli 1954 läuteten für Erika und Emil Igel die Hochzeitsglocken in der Basilika in Weingarten. Standesamtlich hatten sie zwei Tage zuvor in Meckenbeuren geheiratet.

„Wir hatten immer eine gute Ehe“, betont Erika Igel beim Besuch der „Schwäbischen Zeitung“. Und die währt nun schon 65 Jahre. Kennengelernt haben sich die beiden beim Tanzen. Das war nach dem Krieg eine beliebte Freizeitbeschäftigung, und der 21-jährige Emil fuhr oft mit dem Fahrrad von Mecken-beuren nach Ravensburg, um das Tanzbein zu schwingen. Dort traf er auf die 16-jährige Erika aus Weingarten, die mit ihren beiden älteren Schwestern unterwegs war. Aus der Tanzfreundschaft wurde Liebe und drei Jahre später gaben sie sich das Ja-Wort. 1956 wurde ihr Sohn geboren, fünf Jahre später machte die Tochter das Familienglück komplett. Im Laufe der Jahr(zehnt)e sind vier Enkel und zwei Urenkel hinzugekommen.

Viele „närrische“ Häfler kennen Erika und Emil Igel aus ihrer aktiven Zeit bei den Buchhornhexen, bei denen sie 33 Jahre mitgewirkt haben. Beim Bau der Gockelwerkstatt hat Emil Igel in unzähligen ehrenamtlichen Stunden seine handwerklichen Fähigkeiten eingebracht. Erika Igel war an der Nähmaschine aktiv und hat mindestens 30 Hexen mit einem Häs ausgestattet. Mit dem stellvertretenden Ailinger Ortsvorsteher Bruno Kramer, ebenfalls Mitglied der Narrenzunft, kam das Gespräch schnell auf das gemeinsame Hobby. Kramer überbrachte die Glückwünsche und einen Geschenkkorb der Ortsverwaltung sowie eine Urkunde des Ministerpräsidenten.

Ein weiteres Hobby der Familie Igel war das Reisen. Fast 30 Jahre sind sie nach Kroatien, Italien und Spanien gefahren – anfangs mit dem Zelt, später mit dem Wohnwagen. Außerdem ist Emil Igel seit 61 Jahren Funkamateur und hat als „DF5UN“ viele Kontakte in alle Welt geknüpft, aus denen sich Freundschaften, beispielsweise nach Israel, entwickelt haben.

Beruflich war Emil Igel im Dienste von Allgaier-Porsche, Dornier und später Maybach/MTU ebenfalls viel unterwegs. „Meine Frau hat zuhause für die Familie gesorgt“, sagt er anerkennend. Seit Erika Igel gesundheitliche Probleme hat, ist er rund um die Uhr für sie da. Auch wenn der Alltag mit 84 und 89 Jahren oft beschwerlich geworden ist, so sind die beiden zufrieden. „Wir müssen von dem zehren, was wir erlebt haben“, ist sich das Ehepaar Igel einig.