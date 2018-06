(sj) – „Was töpfern wir heute - Hase, Hund, Igel oder ein Nilpferd?", fragt Bernhard Mäule in die gespannte Runde, und ergänzt: „Schlangen haben wir auch schon gemacht, und Dinos." Zehn Kinder sind im Rahmen des Ferienprogramms zum Töpferkurs in die Weidenstraße in Kellerhaus gekommen, „Tiere töpfern" steht auf dem Programm des Töpfertreffs von Bernhard Mäule.

Die neun Mädchen und der eine Junge stehen an den beiden Tischen mit den Holzbrettern, schlüpfen in die bereitgestellten Schürzen und Hemden und harren neugierig der Dinge, die da kommen. Bernhard Mäule legt zur Anregung Bücher aus mit Titeln wie „Spielsachen aus Ton" und „Geschenke aus Ton".

„Ich will ein Schaf töpfern", ruft eines der Mädchen, „Ich mache einen Hasen", sagt ein anderes. Auch Katze und Eule sind auf der Wunschliste. Jedes Kind erhält einen Klumpen weißen Tons. „30-mal aufs Brettle hauen, sodass es einen Würfel gibt", gibt Bernhard Mäule Anweisung: „Leise zählen!" Nina (sechs) entschließt sich, einen Engel zu machen, Helena (sieben) hat sich einen Hund vorgenommen. Wenn nötig, gibt Bernhard Mäule Hilfestellung, wie bei der achtjährigen Paula, die mit dem Wellholz hantiert und eine Wasserburg kreieren will. Ihr Bruder Konrad (fünf) beschäftigt sich derweil mit einem Telefon mit einem Papagei als Dekor. Bei Ninas Engel mit den Spaghetti-Haaren prüft Bernhard Mäule, ob die Flügel sitzen.

Sollen Teile zusammengeklebt werden, müssen diese mit Wasser befeuchtet, eingeritzt und dann mit „Schlicker" bestrichen werden. „Schlicker kommt drauf wie Nutella aufs Brot!", hört man Mäule.

Die gefertigten Figuren, die zum Teil ausgehöhlt wurden, um beim Brennen nicht zu explodieren, müssen die nächsten eineinhalb bis zwei Wochen trocknen, dann werden sie zwei Tage lang im Ofen bei 950 Grad gebrannt. Danach wird entschieden, ob sie glasiert werden oder nicht. Zur Auswahl stehen ganz viele Farben. Nach der Glasur kommen die Sachen nochmals zwei Tage in den Ofen.