Aus für Swingerschiff, Unsicherheit für SM-Schiff

Das umstrittene Swingerschiff auf dem Bodensee steht endgültig vor dem Aus, nachdem eine entsprechende Verschärfung der Charterregeln für Schiffe der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) jetzt den Beirat passiert hat. „Es dürfen keine gesonderten Einrichtungen für sexuelle Handlungen angeboten werden“, sagte BSB-Geschäftsführerin Petra Pollini am Mittwoch zu Schwäbischen Zeitung.

Laut Pollini war die Sitzung des BSB-Beirats am Dienstag nur noch eine Formsache. Schon zuvor sei weitgehend klar gewesen, dass die BSB die schon im März diskutieren, neuen Charterregeln umsetzen werde.

Bessere Chancen für Fetisch-Fans

Demnach gelten für BSB-Schiffe künftig die gleichen Regeln, wie für die Stadthalle in Konstanz. „Für künftige Vercharterungen ist demnach vom Veranstalter ein Nutzungskonzept vorzulegen, in welchem die Veranstaltung beschrieben wird. Wenn dieses Nutzungskonzept auch in einer vergleichbaren öffentlichen Einrichtung an Land, etwa einer Mehrzweckhalle, genehmigungsfähig wäre, kann ein Chartervertrag zustande kommen“, teilten die BSB dazu auch in einer Pressemitteilung mit.

Besonders für das umstrittene Swingerschiff, das im Zentrum einer öffentlichen Debatte um das Für- und Wider von Veranstaltungen mit sexuellem Inhalt stand, bedeuten die neuen Regeln nun recht offensichtlich das Aus. Es wird 2014 aufgrund bestehender Verträge sehr wahrscheinlich zum letzten Mal auslaufen. Doch auch anderen Veranstaltungen droht Ungemach.

Ob auch das von Fetisch-Liebhabern genutzte SM-Schiff unter die neuen Regeln fällt, wollte Pollini im SZ-Gespräch jedenfalls nicht bestätigen. Und auch ganz normale Partyveranstalter werden nun schärfere Vertragsbedingungen diktiert bekommen. Veranstaltungen deren „expliziter Zweck Alkoholkonsum" sei, werden demnach auch von den BSB ausgeschlossen. „Es geht in all diesen Fällen nicht um Prüderie oder sexuelle Intoleranz“, sagte Pollini weiter. Die BSB wollten aber definitiv keine kommerziellen Sexveranstaltungen mehr an Bord ihrer Passagierschiffe.

