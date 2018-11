Mit einem neuen Prinzenpaar und den zukünftig als Schlossgeister erscheinenden ehemaligen Schlosshexen sind die Untergröninger Narren am Sonntag pünktlich um 11.11 Uhr in die fünfte Jahreszeit gestartet. Ein begeistert mitgehendes Publikum wartete im Untergröninger Schlosshof darauf, dass dort die nunmehr 18. Faschingssaison eröffnete wurde.

Der Vorsitzende der Faschingsgesellschaft, Martin Mehrer, nahm dabei wie jedes Jahr vor allem die kleinen Schwächen und Unzulänglichkeiten bei den Untergröninger Vereinen aufs Korn. Angesichts der vielen Faschingsbegeisterten vergaß er es natürlich nicht, diese mit der Bitte um Unterstützung auf das größte Event in der Geschichte der Gesellschaft, nämlich den großen Ostalb-Narrenumzug am 20. Januar 2019 in Abtsgmünd, hinzuweisen.

In diesem Jahr kam die Bierappel ohne ihre Hexen aus dem Kellergewölbe des Untergröninger Schlosses. Erst nach und nach gesellten sich weiß gewandete Geister um sie. Zukünftig kann die Bierappel auf deren Unterstützung zählen, denn ihre alten Hexen haben sich in wundersamer Weise in Geister verwandelt. Martin Mehrer bedauerte nur, dass die Mutation leider nicht ganz gelungen sei. „Viel jünger und schöner sind sie leider nicht geworden“, musste er feststellen.

Mit Prinzessin Franziska I. und Prinz Julian I. ist für die nächsten zwei närrischen Jahre ein neues Prinzenpaar inthronisiert worden. Danach ging es unter der musikalischen Begleitung durch den Musikverein Untergröningen mit allen Garden, dem Männerballett und dem Elferrat vom Schlossberg hinunter zur alten Mühle, wo die Bierappel traditionell den am anderen Kocherufer auftauchenden Kocherreiter beschwörte und um Verschonung des Ortes von Leid und Unheil bat.