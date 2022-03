Aus dem Polizeibericht

Unter Drogen am Steuer

Isny (sz) - Eine Blutentnahme in einer Klinik veranlasst hat eine Polizeistreife bei einem ein 22-jährigen Autofahrer, der am Dienstag kurz nach 22 Uhr im Stadtgebiet von den Beamten gestoppt worden war. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Polizisten deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss fest. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, muss der Mann mit einem Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Seinen Wagen musste der 22-Jährige stehenlassen.

Randalierer geht auf Jugendlichen los

Isny (sz) - Wegen Körperverletzung verantworten muss sich ein 29-Jähriger, der am Dienstag kurz nach 16.30 Uhr auf einen Jugendlichen losgegangen ist. Der Tatverdächtige pöbelte an der Bushaltestelle am Bahnhof zunächst einen Verkehrsteilnehmer an. Eine Gruppe mutiger Jugendlicher schritt ein und versuchte, den 29-Jährigen zu beruhigen. Daraufhin schlug der Tatverdächtige einen 14-Jährigen aus der Gruppe und bewarf ihn mit einer leeren Bierdose. Der mutmaßlich unter Drogen- und Alkoholeinwirkung stehende 29-Jährige wurde in der Folge von einer Polizeistreife vorläufig festgenommen. Er gelangt nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Diesel abgeschlaucht

Isny (sz) - Diesel im Wert von rund 150 Euro haben bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 0 Uhr, und Sonntag, 4 Uhr, auf einem Firmengelände in der Leutkircher Straße abgeschlaucht. Die Täter entwendeten die rund 70 Liter Sprit aus dem Tank eines Lkw, der auf dem Gelände abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Isny unter Tel. 07562/97655-0 entgegen, der in der Sache wegen Diebstahls ermittelt.