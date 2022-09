Aus dem Kindergarten Christkönig in Wehingen wird ein Kinder- und Familienzentrum

Wehingen (sz) - Mit der neuen Kindergartenleitung, Frau Natalie Mattheis, die im Oktober 2021 ihren Dienst antrat, kam auch eine neue Idee in das Team des Kindergartens Christkönig in Wehingen: Die Weiterentwicklung zu einem Kinder- und Familienzentrum. Diese sogenannten KiFaZ nehmen neben den Kindern auch die gesamte Familie und den Sozialraum in den Blick – mit dem Ziel, Eltern und weitere Bezugspersonen in die Bildungs- und Entwicklungsprozesse ihrer Kinder aktiv einzubeziehen. Hand in Hand werden die Kinder und ihre Familien durch Möglichkeiten der Begegnung, Beratung, Bildung und Begleitung gestärkt.

Diese Weiterentwicklung betrifft zunächst vor allem die Haltung der Erzieherinnen. Nicht mehr nur das Kind steht im Mittelpunkt, sondern auch dessen Familie und Lebenswelt. Neben der größeren Beteiligung der Familien, sollen auch Menschen, die eigentlich keinen Bezug zum Kindergarten haben, Zugang zum Kinder- und Familienzentrum finden. So sind beispielsweise auch regelmäßige Treffen mit allen Altersstufen, vom Krabbel- bis ins Rentenalter, geplant, sowie Kooperationen mit Wehinger Vereinen oder anderen Institutionen.

Die Einrichtung soll zu einer Begegnungsstätte werden, beziehungsweise Begegnungsorte und -möglichkeiten schaffen, in der sich viele verschiedene Generationen von Wehinger Bürgerinnen und Bürgern über den Weg laufen und voneinander lernen können, kündigt das künftige KiFaZ an.

Alle gemeinsam, die katholische Kirchengemeinde St. Ulrich als Träger, Eltern und Kinder, die gerade den Kindergarten besuchen, und natürlich das Erzieherinnen-Team machen sich nun gemeinsam auf den Weg zum Kinder- und Familienzentrum. Dies wird ein Prozess, der vor allem die Erzieherinnen fordern wird, die in Fortbildungen und Schulungen das Konzept und die Pädagogik des Kindergartens in den nächsten Jahren nach und nach anpassen müssen. Die Weiterentwicklung zum Kinder- und Familienzentrum ist ein permanenter und nie abgeschlossener Prozess, denn jeder Kindergarten gestaltet seine Entwicklung zum KiFaZ individuell und orientiert sich an den gegebenen Bedarfen, heißt es in einer Mitteilung.

Das Land Baden-Württemberg unterstützt seit 2016 den Weiterentwicklungsprozess von Kindertageseinrichtungen zu Kinder- und Familienzentren, ein zentrales Anliegen der Landesregierung. Ziel ist es, Impulse dafür zu setzen, dass landesweit ein flächendeckendes Angebot an Kinder- und Familienzentren entsteht. Der Kindergarten Christkönig sei stolz eine der Einrichtungen zu sein, die durch das Land Baden- Württemberg in diesem Prozess unterstützt wird.

Für ein erfolgreiches Kinder- und Familienzentrum braucht es allerdings die ganze Gemeinde, und so erhofft sich das Team rund um Natalie Mattheis bei den Wehingern auf offene Ohren und Arme zu stoßen.