Aus dem Ingoldinger Gemeinderat

Zimmerarbeiten werden teurer

Ingoldingen (mam) - Der Neubau der Kindertagesstätte in Ingoldingen geht voran. Der Gemeinderat vergab weitere wesentliche Gewerke. Allerdings hatte die Ausschreibung Preissteigerungen zur Folge. Die Kosten für die Kita erhöhen sich damit leicht auf nunmehr knapp drei Millionen Euro. Demnach werden insbesondere die Zimmerarbeiten wegen des massiv gestiegenen Holzpreise deutlich teurer.

Nach Angaben des leitenden Architekten Hans-Peter Klingler ist der Preisanstieg aber in allen Bereichen spürbar. Beim Bauholz hätten sich die Materialpreise seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. Letztlich wurden die Arbeiten an eine Firma aus Langenenslingen vergeben. Weiterhin erteilte der Gemeinderat für die Rohbauarbeiten ebenso die Freigabe wie für die Gewerke Sanitär, Heizung, Lüftung und Elektro.

Alle Ausschreibungen waren mit dem zuständigen Kommunalamt im Landratsamt Biberach abgestimmt. Zum genauen Baubeginn wurden keine Informationen bekannt gegeben. Nach Angaben von Klingler sei man aber sowohl im Zeit- wie auch im Kostenplan. Definitiv sei der Bedarf an zusätzlichen Betreuungsplätzen in Ingoldingen gegeben.

Außerdem stimmte der Gemeinderat dem Angebot für eine neue Heizungsanlage in der Mehrzweckhalle zu. Für knapp 175 000 Euro ging der Auftrag an ein Unternehmen aus Laupheim als günstigster Bieter.

Wasserschaden soll behoben werden

Ingoldingen (mam) - Das Rathaus in Winterstettenstadt soll möglichst noch in diesem Jahr ein Wasserschaden behoben werden. Nach Angaben von Ortsvorsteher Rainer Traub weist das Haus an mehreren Stellen inzwischen Nässe uns Schimmel auf, was in der Sitzung mit Fotos und durch einen Gutachter belegt wurde. Wenn auf das Sandstrahlen im Keller sowie auf das Verlegen neuer Rohre verzichtet wird, werden rund 16000 Euro für die Maßnahmen notwendig. Das Rathaus wurde erst zwischen 2012 und 2015 komplett saniert.

Arbeiten für Breitbandausbau beginnen

Ingoldingen (mam) - Für das Einpflegen von Daten im Zuge des Breitbandausbaus in Ingoldingen muss der Rat knapp 34 000 Euro ausgeben. Damit werden die Hausanschlussleitungen erfasst.

Noch in dieser Woche sollen die Arbeiten des Backboneausbaus des Landkreises Biberach auf dem Gebiet von Ingoldingen beginnen. Großteils werden zum Bau der Backboneleitung vorhandene Leerrohre dem Kreis bereitgestellt, teilweise müssen die Leitungen neu verlegt werden.

Damit die Weiherhalde in Winterstettenstadt mit Strom versorgt werden kann, wird die Netze BW nach Angaben von Ingoldingens Bürgermeister Jürgen Schell eine neue Stromleitung im Boden verlegen. Damit kann die Gemeinde auch die Breitbandversorgung der Weiherhalde sicherstellen. Dafür muss Ingoldingen weitere 14600 Euro bezahlen.