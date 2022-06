Aus dem Gemeinderat Tuttlingen

Volksbank wird zur Arztpraxis

Tuttlingen-Möhringen (klei) – Der Umbau der ehemaligen Volksbank-Filiale in Möhringen zu einer Arztpraxis ist beschlossene Sache. Nach Ortschaftsrat und Technischem Ausschuss befürwortet auch der Gemeinderat das Vorhaben und gab Mittel für den Umbau in Höhe von 280 000 Euro frei. Praxiseröffnung soll am 1. Januar 2023 sein.

Raser und Poser in der Stadt machen Ärger

Tuttlingen (klei) - Noch immer sorgen Raser, Poser und Tuner für Lärmbelästigungen im Stadtgebiet. Gemeinderat Joachim Klüppel gab entsprechende Kritik von genervten Anrainern etwa der Bahnhofstraße an die Verwaltung weiter. OB Michael Beck reichte den Schwarzen Peter weiter an die Polizei, die für den fahrenden Verkehr zuständig sei. Die Stadt, zuständig für den ruhenden Verkehr, seien hier die Hände gebunden. Beck räumte ein, dass das Problem „schwer in den Griff zu kriegen“ sei. Zugleich übte er Kritik an Veranstaltungen wie der Messe Tuning World in Friedrichshafen, die solchen Posern ein Forum biete.

Tauben bereiten der Stadt Sorgen

Tuttlingen (klei) - Auf dem Marktplatz flattern nach wie vor viele Tauben herum, monierte Gemeinderat Frieder Schray. OB Michael Beck erklärt das damit, dass nach wie vor Bürgerinnen und Bürger die Vögel regelmäßig und „kübelweise“ mit Futter versorgen – sogar nachts. Aktivitäten des Taubenvereins, der Abhilfe schaffen will, seien derzeit nicht zu verzeichnen.

Sanierung der Gymnasien nicht im Zeitplan

Tuttlingen (klei) - Das Großprojekt „Sanierung der Gymnasien“ liegt derzeit etwa vier Monate über der vorgesehenen Bauzeit. Ein Rückstand, der sich in Grenzen halte, erklärte Stefan Hermann, Fachbereichsleiter Hochbau, im Gemeinderat, auch hier machen sich Lieferschwierigkeiten wie auf vielen Baustellen bemerkbar. Momentan läuft der zweite Bauabschnitt. Auch das Budget werde bisher weitgehend eingehalten; allerdings werde die Stadt nach den Sommerferien eine neue Kalkulation für die weiteren, „risikobehafteten“ Bauabschnitte vorlegen.