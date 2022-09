Aus dem Achberger Gemeinderat

Weniger Bauflächen in Siberatsweiler

Achberg (owi ) - Deutlich abgespeckt hat der Gemeinderat Achberg die Pläne für eine Außenbereichssatzung im Bereich Siberatsweiler. Ursprünglich sollte die Satzung Baurecht für mindestens fünf neue Grundstücke schaffen. Nach der Anhörung der Behörden und Organisationen verbleiben gerade einmal zwei. Denn abgelehnt hat das Landratsamt Baugrundstücke im Bereich eines bestehenden Landschaftsschutzgebietes. Und auch gegen eine Bebauung gegenüber der Pfarrkirche gab es Vorbehalte. Die drei Flächen hat der Gemeinderat nun aus dem Plan gestrichen. „Viel übrig geblieben ist ja nicht“, stellte denn auch Klaus Wirthwein im Gemeinderat fest. Dennoch hält das Gremium an der Satzung fest, um insbesondere einem Interessenten baldmöglichst Baurecht zu verschaffen. „Er wartet dringend“, sagte Bürgermeister Tobias Walch. Vor November sei aber kein Satzungsbeschluss möglich. Bis dahin erfolgt noch die öffentliche Auslegung der Pläne.

Schulstraße teilweise entwidmet

Achberg (owi) - Die Schulstraße in Esseratsweiler ist bereits seit längerer Zeit im Bereich zwischen Martin-Grisar-Haus und Kindergarten für den Durchgangsverkehr gesperrt. In den nächsten Wochen soll der Rückbau erfolgen und der bisherige Straßenbereich zur Außenspielfläche des Kindergartens werden (wir berichteten). Nun hat der Gemeinderat auch offiziell beschlossen, die Straße zu „entwidmen“. Der verbleibende Teil in Richtung zur Landesstraße bleibt Zufahrt für die Achberghalle und die Feuerwehr.

Mehr Stunden für den Kindergarten

Achberg (owi) - Der Gemeinderat Achberg hat zwei Erhöhungen im Kindergarten St. Christophorus zugestimmt. Die Leitungsfreistellung soll künftig 50 Prozent umfassen und damit um 7,5 Stunden wöchentlich steigen. Zudem sollen 2,5 weitere Stunden für die Hauswirtschaft bezahlt werden.

Neues Modell für die Kindertagespflege

Achberg (owi) - Bislang bezahlte die Gemeinde Achberg an die Eltern von Kindern, die von einer Tagesmutter betreut werden, einen Euro pro Stunde. Diesen Zuschuss soll künftig direkt die Tagesmutter erhalten. Gleichzeitig ist eine Erhöhung auf 1,30 Euro vorgesehen. Zudem übernimmt die Kommune einen Anteil der Sozialversicherungsbeiträge und bezahlt auf Antrag einen Sachkostenzuschuss von 300 Euro pro Jahr. Diesem Modell hat der Gemeinderat jetzt einmütig zugestimmt. Ziel sei es nicht zuletzt, die Verwaltung zu entlasten, sagte Bürgermeister Tobias Walch.