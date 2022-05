Aus Brennholz werden temporäre Gebilde

Neufra - Wenn man auf dem Weg von Bitz oder Freudenweiler ins benachbarte Neufra kommt, fallen dort unweit des Ortseingangs in der Bergstraße ungewöhnliche Holzbeugen ins Auge. Der Schöpfer dieser Kunstwerke für einen Sommer ist Christian Schmitz, der am Wohnhaus seines Sohnes Peter schon seit etwa zehn Jahren diese besonderen Brennholzstapel aufschichtet.

„Holz fasziniert mich seit meiner Kindheit“, lacht Christian und ergänzt, dass er das „Holz-Gen“ wohl von seinem Vater geerbt habe, der eine Schreinerei im Ort betrieb. Und er somit von klein auf mit den Werkzeugen für die Holzbearbeitung bestens vertraut gewesen sei.

Nach seinem beruflichen Leben bei der Textilfirma Kanz in Neufra hat der inzwischen 73 jährige Rentner wieder mehr Zeit für sein Hobby gefunden und so manches kunstvolle Möbelstück für Haus oder Garten geschreinert.

Die Idee zur Kunst mit Brennholz vor dem Haus seines Sohnes Peter sei vor etwa einem Jahrzehnt spontan entstanden und seither lasse er sich in jedem Jahr eine andere Installation für seine Holzscheite einfallen.

Sohn Peter hat ebenfalls Freude an dem kreativen Schaffen seines Vaters,doch sei er eher für das Grobe zuständig, das heißt für die Fällarbeiten der Bäume im heimischen Wald sowie den Transport der Stämme, die dann oftmals in der Scheune zu Balken oder Brettern gesägt würden.

Auch das dabei anfallende Rindenholz, die sogenannten Schwaden, werden als Brennholz für den heimischen Kamin genutzt und kunstvoll in die Holzbeigen integriert. Christian Schmitz nutzt bei der akkuraten Aufschichtung der Scheite auch die unterschiedlichen Stärken, Farben und Strukturen der einheimischen Hölzer. Das Ganze erinnert dann an ein Gemälde, die sehr unterschiedlich ausgeprägten Kopfseiten der Scheite verleihen dem Ganzen einen mosaikartigen Charakter.

Dazu kommt bei Christian zudem noch noch seine Freude an Kakteen als zweite Leidenschaft. Aus dem Keller und der Scheune, wo sie den Winter frostfrei überdauerten, kommen diese stacheligen Pflanzen derzeit nach und nach auf ein Regal in einem der Holzstapel und sind, sobald deren Blüte einsetzt, ein weiterer Hingucker in der Neufraer Bergstraße. Sofern die Witterung es zulässt, verbleibt das Arrangement aus Holzbeigen und Kakteen bis in den Herbst vor dem Haus. Danach wird das eigentlich zum Trocknen geschichtete Holz in die Scheune gebracht und heizt im Winter die Wohnstube.

„Auch für das nächste Jahr haben wir schon eine Idee für die Stapelform unseres Kaminholzes“ , erklären die beiden mit einem Augenzwinkern. Diese allerdings wollen Christian Schmitz und Sohn Peter noch nicht verraten