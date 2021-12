Aulendorfer WSG ändert wegen Corona das Kursangebot

Der Ski- und Snowboardkurs der Abteilung Wintersport der Sportgemeinschaft Aulendorf (WSG), der für Januar geplant war, wird nicht in der gewohnten Weise stattfinden. Das teilt die WSG mit. Dennoch werden Wintersportlerinnen und Wintersportler Gelegenheit haben, Kurse zu besuchen. Denn die WSG beabsichtigt stattdessen, an mehreren Wochenenden im Januar und Februar individuelle Kursformate anzubieten und das sowohl für Erwachsene als auch für Kinder.

Das sind die Gründe für die Entscheidung

Wie es in der Mitteilung heißt, beschloss die WSG Aulendorf in der jüngsten Vorstandssitzung, „aufgrund der unsicheren Corona-Lage“ den geplanten Ski- und Snowboardkurs, der von 6. bis 8. Januar und am 15. Januar stattfinden sollte, in der vorgesehenen Form abzusagen. „Für unsere Kunden sind die stetigen Änderungen der Corona-Maßnahmen und die damit verbundenen Einschränkungen und Vorschriften sehr kompliziert, undurchsichtig und erfordern fortwährende Anpassungen am eigenen Verhalten“, begründet die WSG die Entscheidung.

„Für uns als Organisatoren der Ski- und Snowboardkurse trifft das im gleichen Maße zu und bringt noch die Problematik für eine Gruppe von circa 200 bis 300 Personen tagesaktuell die ,richtigen Vorgaben und Maßnahmen’ einzuhalten.“ Dabei müssten nicht nur die Regelungen der Landesregierung von Baden-Württemberg beachtet werden, sondern auch die Vorschriften des Landes Vorarlberg sowie die Einreiseregelung nach Deutschland, so die WSG.

Diese Alternativen soll es geben

Der Kurs wird jedoch nicht ersatzlos gestrichen. „Um den Spaß am Wintersport und der Bewegung im Freien doch noch bestmöglich unterstützen zu können, versuchen wir seitens der WSG Aulendorf an mehreren Wochenenden im Januar und Februar individuelle Kurs-Formate anzubieten“, teilt die WSG mit. Laut Mitteilung sollen ein Skikurs für die Kleinsten und betreute Ski-Tagen für Erwachsene mit Verbesserung der individuellen Skitechnik der Teilnehmer an den Wochenenden stattfinden.

„Alle Angebote werden sich gezielt auf bestimmte Teilnehmergruppen ausrichten, um hier sehr flexibel und mit kleinen, überschaubaren Personengruppen agieren zu können“, kündigt die WSG an. Um die Kurse mit homogenen Kursgruppen durchführen zu können, sei es das Ziel, an möglichst vielen Tages-Veranstaltungen die Kurs-Kunden anzusprechen, sodass für so viele Könner-Stufen wie möglich das richtige Angebot zu finden ist. „Als Start unseres ,individuellen Kursangebots’ möchten wir erwachsene Wintersportler Anfang Januar (der genaue Termin steht noch nicht fest) mit unseren erfahrenen Übungsleitern in ihrer Technik und ihrem Können weiterentwickeln“, heißt es abschließend in der Mitteilung.