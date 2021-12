Aulendorfer Schulleiter zu Besuch beim Schlosscast

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der neuen Folge des Schlosscast, der Podcast der Schule am Schlosspark, interviewen Madlyn und Sandy ihren Schulleiter, Christof Lang. Hierfür haben sie sich spannende und interessante Fragen überlegt. Wie beispielsweise, ob Herr Lang wirklich alle Schüler*innen beim Namen kennt und ob er denn schon immer Lehrer bzw. Schulleiter werden wollte. Mit etwas Aufregung, aber auch viel Mut und Selbstvertrauen führten die zwei Schülerinnen gekonnt ihr erstes Interview. Unterstützend hierbei war die lockere Art und die Offenheit von Herrn Lang. Seine Aussage „Wir lachen so viel bei uns im Büro,“ spiegelt sich auch im Interview wieder. Der Schlosscast – mit Unterstützung der Schulsozialarbeit des Erzb. Kinderheims Haus Nazareth – bedankt sich nochmals recht herzlich für das spannende Interview und die engagierte Schulleitung.

Zu hören gibt es die neue Folge auf der Schulwebsite der Schule am Schlosspark und auf Spotify (unter SCHLOSSCAST).