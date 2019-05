Auftritt der Visionäre und Querdenker

Am Morgen haben sie noch in Mittelbiberach geheiratet, am Nachmittag waren sie bei der Blutspende in Neufra: Im weißen Hochzeitskleid und im Anzug, mit dem Hochzeitsstrauß im Arm, sorgte das frisch angetraute Ehepaar Arthur und Andrea Desler (bis am Freitagmorgen noch Gerster) für Aufsehen in der Halle in Neufra. Und dass die beiden an diesem Tag zum Blutspenden gingen, hat eine Vorgeschichte: Vor fünf Jahren haben sie sich beim Blutspenden kennengelernt.