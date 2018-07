Auftrieb: Towerstars wirken befreit

„Das war Werbung für den Eishockeysport.“ Der Satz stammt von Ravensburgs Sportlichem Leiter Alex Jäger . Aus seiner Sicht ein verständliches Urteil. Die Ravensburger Eissporthalle mit 3300 Zuschauern prallvoll, die Towerstars von der ersten Sekunde an hellwach und nach einem starken Auftritt der verdiente 4:1-Sieg gegen den Erzrivalen Schwenningen. Werbung betrieben die Wild Wings dagegen nicht. Sagte zumindest Trainer Axel Kammerer : „Unsere Schussqualität ist momentan zu schlecht, da braucht es mehr Biss vor dem Tor.“ Danach sagte Kammerer, dass die Towerstars eine Topmannschaft seien

Das hatten die Ravensburger zuletzt nur selten gezeigt. Null Tore in Kaufbeuren , null in Bietigheim . Dass sich diese Negativserie nicht auch gegen Schwenningen fortsetzte, lag zum einen an der ersten Sturmreihe der Towerstars, zum anderen aber auch am Auftreten der gesamten Mannschaft. „Wir waren auch am Freitag in Bietigheim nicht schlecht“, sagte Stefan Vogt . „Vor allem in der Defensive. Nur haben wir kein Tor geschossen, das war das große Problem.“ Am Sonntag klappte das besser, zudem setzten die Towerstars die Wild Wings von Beginn an unter Druck. „Man hat gesehen, dass die ganze Mannschaft den Erfolg wollte“, sagte Vogt. Nun, so der Stürmer, könne man befreiter in die neue Woche gehen.

Entspannt dürfte auch Mathias Lange sein. Sein Probevertrag läuft Ende dieser Woche aus, Zweifel an einer Verlängerung scheint es jedoch nicht zu geben. Zwar vermasselten ihm die Wild Wings den verdienten Shutout, dennoch gab es Lob von vielen Seiten. „Er ist ganz ruhig, wirkt sehr souverän“, sagt Jäger. Für Vogt war Lange schlicht überragend. Und auch Trainer Peter Draisaitl fand nur lobende Worte, bei denen ihm allerdings die Superlative ausgingen. „In Kaufbeuren war er schon gut, in Bietigheim war er überragend“, sagte Draisaitl. „Und heute“ – kurze Pause – „war er auch gut.“ Damit hatte der Trainer die Lacher auf seiner Seite.

Zwar sieht die Lage beim verletzten Stammtorhüter Christian Rohde laut Jäger gut aus, dennoch „brauchen wir zwei gute Goalies, um in die Playoffs zu gehen.“ Das Sportliche stimmt bei Lange. „Bei ihm passt auch das Finanzielle“, sagt Jäger. Heißt: Der österreichische Goalie ist nicht der Teuerste.

Viel Geld hat dagegen die kollektive Aktion der Fans nach dem Schlusspfiff zur Folge. Hunderte Becher prasselten auf das Eis nieder. Gewollt. Denn pro Becher spendeten die Werfer das Pfand an junge Ravensburger Eishockeyspieler , die bald nach Kanada fliegen dürfen.

Und noch eine Aktion sorgte neben dem Sieg bei den Fans für gute Laune. Vor der Partie bedankten sich die Towerstars mit „Pokalsieger der Herzen“-Shirts für die Unterstützung im Pokalfinale gegen Rosenheim . Apropos Rosenheim: Die Starbulls sind am Sonntag der nächste Heimgegner der Towerstars. Sie kommen ohne ihren zuletzt überragenden Goalie Norm Maracle . Der bekam am Sonntag wegen eines Kopfstoßes in der Partie gegen Heilbronn eine Matchstrafe. Ob nun mit oder ohne Maracle. Ravensburg will Rosenheim endlich bezwingen. Selbstvertrauen sollten die Towerstars wieder haben. „Der Derbysieg war das Richtige“, sagte Marco Miller . „So eine Reaktion mussten wir zeigen.“ Auch für die Fans. Sozusagen Werbung in eigener Sache.