Auftragseingang im Handwerk legt weiter zu

Das Handwerk in der Region ist gut in das neue Jahr gestartet, teilt die Handwerkskammer Ulm mit. Die Betriebe bewerten ihre aktuelle Geschäftssituation sowie ihre Erwartungen für die nächsten Wochen als positiv. Im Bodenseekreis beurteilen 62 Prozent der Betriebe ihre aktuelle Geschäftslage als gut, 97 Prozent sehen der Zukunft zuversichtlich entgegen. Insgesamt melden über 57 Prozent der Unternehmen eine Auslastung von 80 Prozent oder höher.

Nur fünf Prozent der Betriebe aus dem Bodenseekreis rechnen in den nächsten Wochen und Monaten mit einem Rückgang der Auftragslage. „Wir freuen uns, dass es den Betrieben unserer Region so gut geht. Sie sind gerne bereit, ihr Wissen durch eine duale Ausbildung an junge Menschen weiterzugeben. Die Schülerinnen und Schüler mögen einfach auf die Handwerksbetriebe zukommen und nach einem Praktikum oder Ausbildungsplatz fragen“, ermuntert der Kreishandwerksmeister im Bodenseekreis, Christof Binzler.

Optimismus überwiegt

Wie bereits im Vergleichsquartal 2017 erzielte in diesem Jahr das Bauhauptgewerbe den besten Geschäftslageindex. Auch das Ausbauhandwerk sowie die Dienstleistungsbranche sind gut ins Jahr gestartet. Über alle Gewerke hinweg betrachtet, bewerten 67 Prozent der Handwerksbetriebe der Handwerkskammer Ulm ihre Geschäftslage als gut. Dies entspricht den gleichen guten Zahlen des Vorjahres. Dem nächsten Quartal sehen die Handwerksbetriebe zwischen Jagst und Bodensee äußerst positiv entgegen. So glauben mehr als die Hälfte, dass sich die gute Konjunkturlage auch in den nächsten Wochen fortsetzen wird. Mehr als 46 Prozent gehen sogar von einer Verbesserung ihrer Geschäftslage aus. Damit sinkt die Anzahl der Konjunkturpessimisten auf unter zwei Prozent. Die gute Prognose schlägt sich auch positiv in der Beschäftigungszahl nieder. So werden in den nächsten Wochen mehr als 15 Prozent der Betriebe ihren Personalstamm erweitern.

„Dass die Konjunkturwerte auf diesem hohen Niveau bleiben, liegt vor allem an hochwertigen Leistungen der Betriebe. Das schafft Vertrauen. Die Kunden brauchen das Handwerk, deshalb blicken wir positiv in die Zukunft“, sagt Joachim Krimmer, Präsident der Handwerkskammer Ulm.