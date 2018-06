Aufstiegstraum des FC Villingen ist geplatzt

Der Traum ist geplatzt! Die Fußballer des FC 08 Villingen haben durch eine 0:2 (0:0)-Niederlage beim FK Pirmasens den Sprung in die Regionalliga Südwest verpasst. Der Gastgeber dagegen schaffte mit diesem Sieg den sofortigen Wiederaufstieg.

Nach dem Abpfiff rissen die Gastgeber die Arme hoch, während die Villinger enttäuscht auf dem Rasen saßen. 45 Minuten lang hatte alles danach ausgesehen, als sollten die Gäste aus der Doppelstadt den Durchmarsch in die Regionalliga feiern. Nach dem 8:1-Sieg gegen den FC Bayern Alzenau, die Pirmasenser hatten gegen diesen Gegner nur ein 0:0 erreicht, hätte ein Unentschieden den Aufstieg bedeutet. Doch es folgte eine desolate zweite Hälfte.

Die Südpfälzer legten nach torlosen 45 Minuten in der zweiten Hälfte zu. In der 48. Minute tauchte FKP-Torjäger Dennis Krob plötzlich alleine vor Torhüter Mendes auf, doch der 45-Jährige wehrte den Schuss mit einem Fußreflex ab. Wenig später setzte Yannick Osee (55.) einen Kopfball ans Villinger Außennetz. Acht Minuten danach machte es Christian Grimm besser. Nach einem Pass des eingewechselten Patrick Freyer ließ der Pirmasenser Mendes (63.) mit einem Flachschuss keine Chance – 1:0. Es folgte der nächste Schock für die Villinger: Krob (75.) ließ gegen aufgerückte Nullachter nach einem Konter erst Innenverteidiger Dragan Ovuka austanzen, dann war auch Mendes chancenlos – 2:0.

In der Schlussviertelstunde versuchten die Villinger noch einmal alles, doch als Benedikt Haibt (79.) und der spät eingewechselte Damian Kaminski (85.) die letzten Möglichkeiten vergeben hatten, war klar, dass der Aufstiegstraum nach einer einfach zu schwachen Leistung in der zweiten Hälfte geplatzt war. Pirmasens war in den zweiten 45 Minuten einfach in allen Bereichen besser.

Trainerstimmen

Jago Maric (FC 08 Villingen): „Ich bin megastolz auf meine Mannschaft, die eine tolle Saison gespielt hat. Wir waren in der ersten Halbzeit, in einem sehr guten Spiel, die bessere Mannschaft. Aber am Ende hat es nicht sein sollen. Ich gratuliere den Pirmasensern zum Aufstieg.“

Peter Tretter (FK Pirmasens). „Heute hat die Mentalität über die Technik gesiegt. Villingen war uns spielerisch klar überlegen, aber wir haben einen großen Kampfgeist gezeigt. Am Ende hatten wir auch etwas mehr Körner im Köcher, da wir nach unserem ersten Spiel drei Tage mehr Pause hatten als der Gegner.“